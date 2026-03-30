Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о предстоящем 1-м матче финала Кубка России Пути РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром».

«Будет крайне удивительно, если "Динамо" окажется в Суперфинале Кубка России. И будет практически невероятно, если выиграют Кубок. Они могут побороться, выдать несколько ярких игр. Но сейчас это их предел, в том состоянии, в котором находятся, с их подбором игроков. Не имеет значения, Гусев там или нет.

Я не верю в эту команду. Не знаю, на чём основывается энтузиазм. Выдали несколько неплохих игр, обыграли ЦСКА. Но их сейчас обыграли все. Хорошо сыграли со "Спартаком", но с ним многие хорошо сыграли. На фоне двух проблемных соперников "Динамо" выдало хорошие игры. Ну и есть фон раскрепощения с Гусевым», — сказал Геркус Чемпионату.

Матч между московским «Динамо» и «Краснодаром» состоится 8-го апреля в 18:15 мск.