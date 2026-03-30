Бывший форвард «Тоттенхэма» Джермейн Дефо назначен главным тренером английского клуба «Уокинг», выступающего в пятом дивизионе страны.

«Уокинг» обладает богатой историей и большим потенциалом, я рад присоединиться к проекту и с нетерпением жду начала работы«, — цитирует Дефо пресс-служба клуба.

До этого Джермейн трудился в академии "Тоттенхэма" и был помощником Стивена Джеррарда в "Рейнджерс".

В своей игровой карьере Дефо выступал за "Вест Хэм", "Борнмут", "Тоттенхэм", "Портсмут", "Сандерленд", "Торонто" и "Рейнджерс".