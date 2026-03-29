Главный тренер сборной Армении Егише Меликян прокомментировал состояние полузащитника национальной команды Эдуарда Сперцяна в преддверии товарищеского матча с Беларусью, который состоится 29 марта.

По словам специалиста, окончательное решение об участии игрока пока не принято. Тренер отметил, что у штаба есть ещё время, чтобы оценить состояние футболиста, и ясность появится ближе к игре. В настоящее время ведётся работа по его восстановлению.

«У нас есть ещё один день, чтобы понять, будет Сперцян играть или нет. Это станет известно завтра, потому что сейчас идет работа над тем, чтобы подготовить его», — приводит слова Меликяна Bel.football.

Ранее наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сообщал, что Сперцян получил незначительное повреждение.

В текущем сезоне хавбек провёл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счёт 12 голов и 16 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.