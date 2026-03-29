Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о важности форварда Гарри Кейна для национальной команды страны.

«Думаю, для сборной Англии очень важно, чтобы Гарри Кейн был здоров и находился в форме. Если это так, то именно Кейн станет той причиной, по которой мы сможем победить.

Но если ты выходишь на матч и внутренне не в полной мере посвящаешь себя игре, то это может привести к травме», — приводит слова Руни Sky Sports.

На предстоящем мировом чемпионате соперниками англичан будут команды Хорватии, Ганы и Панамы.