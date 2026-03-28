Германия обыграла Швейцарию (4:3) в рамках товарищеской встречи.
У швейцарцев голы записали на свой счет Дан Ндой на 17-й минуте, Брил Эмболо на 41-й и Жоэль Монтейру на 79-й минуте.
В составе немецкой сборной дублем отметился Флориан Вирц, отличившись на 61-й и 85-й минутах встречи. Еще по голу забили Жонатан Та на 26-й минуте и Серж Гнабри на 45+2-й минуте.
Результат матча
ШвейцарияБерн3:4ГерманияБерлин
1:0 Дан Ндой 17' 1:1 Жонатан Та 26' 2:1 Брил Эмболо 41' 2:2 Серж Гнабри 45+2' 2:3 Флориан Вирц 61' 3:3 Жоэль Монтейру 79' 3:4 Флориан Вирц 85'
Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер (Миро Мухайм 46'), Нико Эльведи (Венсан Сьерро 78'), Мануэль Аканджи (Alvyn Antonio Sanches 63'), Рикардо Родригес (Денис Закария 46'), Гранит Джака (Иоганн Манзамби 46'), Ремо Фройлер (Эрай Джёмерт 78'), Фабиан Ридер (Жоэль Монтейру 63'), Рубен Варгас (Ардон Ясари 46'), Дан Ндой (Михел Эбишер 78'), Брил Эмболо (Орель Аменда 63')
Германия: Оливер Бауман, Нико Шлоттербек, Жонатан Та, Йозуа Киммих, Кай Хаверц (Ник Вольтемаде 63'), Флориан Вирц, Лерой Зане (Леннарт Карл 63'), Леон Горецка (Паскаль Грос 80'), Ангело Штиллер (Антон Стах 80'), Давид Раум, Серж Гнабри
В следующей товарищеской встрече Германия сыграет против Ганы 30-го марта, а Швейцария встретится с Норвегией 31-го числа.