Германия обыграла Швейцарию (4:3) в рамках товарищеской встречи.

У швейцарцев голы записали на свой счет Дан Ндой на 17-й минуте, Брил Эмболо на 41-й и Жоэль Монтейру на 79-й минуте.

В составе немецкой сборной дублем отметился Флориан Вирц, отличившись на 61-й и 85-й минутах встречи. Еще по голу забили Жонатан Та на 26-й минуте и Серж Гнабри на 45+2-й минуте.

Результат матча

Швейцария Берн 3:4 Германия Берлин

1:0 Дан Ндой 17' 1:1 Жонатан Та 26' 2:1 Брил Эмболо 41' 2:2 Серж Гнабри 45+2' 2:3 Флориан Вирц 61' 3:3 Жоэль Монтейру 79' 3:4 Флориан Вирц 85'

Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер ( Миро Мухайм 46' ), Нико Эльведи ( Венсан Сьерро 78' ), Мануэль Аканджи ( Alvyn Antonio Sanches 63' ), Рикардо Родригес ( Денис Закария 46' ), Гранит Джака ( Иоганн Манзамби 46' ), Ремо Фройлер ( Эрай Джёмерт 78' ), Фабиан Ридер ( Жоэль Монтейру 63' ), Рубен Варгас ( Ардон Ясари 46' ), Дан Ндой ( Михел Эбишер 78' ), Брил Эмболо ( Орель Аменда 63' )