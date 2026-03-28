Испания одержала победу над Сербией (3:0) в рамках товарищеского матча.
У «красной фурии» дубль оформил Микель Оярсабаль, отличившись на 16-й и 44-й минутах встречи.
Еще один гол в составе испанской сборной записал на свой счет Виктор Муньос на 72-й минуте.
Результат матча
ИспанияМадрид3:0СербияБелград
1:0 Микель Оярсабаль 16' 2:0 Микель Оярсабаль 44' 3:0 Виктор Муньос 72'
Испания: Унай Симон, Пау Кубарси (Кристьян Москера 83'), Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Маркос Льоренте, Родриго Эрнандес (Ереми Пино 77'), Фермин Лопес (Пабло Форнальс 46'), Алекс Баэна (Мартин Субименди 77'), Микель Оярсабаль (Виктор Муньос 63'), Педри (Даниэль Ольмо 46'), Ламин Ямаль (Ферран Торрес 63')
Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Алекса Терзич (Деян Йовелич 76'), Страхиня Павлович (Коста Неделькович 83'), Никола Миленкович, Огнен Мимович (Страхиня Эракович 83'), Филип Костич (Лука Йович 60'), Сергей Милинкович-Савич, Велько Бирманчевич (Саша Лукич 60'), Неманья Гудель (Лазар Самарджич 60'), Александр Митрович (Мият Гачинович 60'), Александар Станкович (Stefan Bukinac 76')
В следующей встрече Испания сыграет против Египта 31-го марта, а Сербия встретится в тот же день с Саудовской Аравией.