Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о шансах вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

«Сейчас много сильных молодых ребят. Они показывают прекрасный уровень игры. Среди них и Стасик Агкацев. При нем команда стала чемпионом, сейчас идет на первом месте. Он вполне может поехать в Европу и там спокойно заиграть.

Про других сказать сложнее, потому что Стаса очень хорошо знаю лично — когда мы еще вместе были в "Краснодаре". Когда уходил, сразу сказал, что он готов играть в основе и стать одним из лучших вратарей в России. С такой же уверенностью могу сейчас сказать, что он заиграет в хорошем европейском клубе и будет продолжать показывать там такой же качественный футбол», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний Агкацев пропустил 21 гол в 26 встречах за «Краснодар».