Член наблюдательного совета, а раньше — президент «Баварии» Ули Хёнесс, прокомментировал разговоры по поводу возможной продажи одного из лидеров мюнхенцев Майкла Олисе.

«Мы играем в эту игру ради наших болельщиков. У нас 430 тыс. членов клуба, у нас много миллионов болельщиков по всему миру, и им будет мало пользы, если у нас появится на счету на € 200 млн больше, но мы будем хуже играть из‑за этого каждые выходные», — приводит слова Хёнесса Goal.com.

Недавно СМИ заявили об интересе к Олисе со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля», который активно ищет замену уходящему Мохамеду Салаху.

За «Баварию» 24‑летний полузащитник играет второй сезон. В этом он сыграл 39 матчей, забил в них 16 голов и отдал 29 голевых передач. Сейчас его рыночная цена составляет 140 млн евро.