Нидерланды одержали победу над Норвегией (2:1) в рамках товарищеского противостояния.
Единственный гол у норвежской сборной забил Андреас Шельдеруп на 24-й минуте.
У Нидерландов голами отметились Вирджил ван Дейк на 35-й минуте и Тейани Рейндерс на 51-й минуте.
Результат матча
НидерландыАмстердам2:1НорвегияОсло
0:1 Андреас Шельдеруп 24' 1:1 Вирджил ван Дейк 35' 2:1 Тейьяни Рейндерс 51'
Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис, Ян Паул ван Хекке (Стефан де Врей 82'), Вирджил ван Дейк, Микки ван де Вен, Райан Гравенберх (Ваутер Вегорст 82'), Теун Коопмейнерс, Тейьяни Рейндерс (Брайан Бробби 69'), Коди Матес Гакпо (Йерди Схаутен 82'), Дониелл Мален (Квинтен Тимбер 69'), Kees Smit (Ксави Симонс 69')
Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе (Антонио Нуса 64'), Торбьёрн Хеггем (Фредрик Бьёркан 78'), Кристоффер Аер, Юлиан Рюэрсон, Андреас Шельдеруп (Йенс Хёуге 64'), Патрик Берг (Кристиан Торстведт 64'), Сандер Берге, Йёрген Странн Ларсен, Александр Сёрлот (Лео Эстигор 64'), Оскар Бобб (Феликс Хорн Мюре 64')
В следующем товарищеском матче Нидерланды сыграют против Эквадора 31-го марта. Норвегия встретится со Швейцарией в тот же день.