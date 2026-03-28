В следующем товарищеском матче Нидерланды сыграют против Эквадора 31-го марта. Норвегия встретится со Швейцарией в тот же день.

У Нидерландов голами отметились Вирджил ван Дейк на 35-й минуте и Тейани Рейндерс на 51-й минуте.

Единственный гол у норвежской сборной забил Андреас Шельдеруп на 24-й минуте.

Нидерланды одержали победу над Норвегией (2:1) в рамках товарищеского противостояния.

