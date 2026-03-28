Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах «Зенита» в текущем сезоне.

«"Зенит" выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У команды банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов. Понятно, что в Кубке может случиться всякое. В первую очередь "сине-бело-голубым" стоит опасаться команд, которые ни на что не претендуют в РПЛ — "Динамо" и "Спартак". У них будет запредельная мотивация на этот турнир. Но у Семака всё равно есть ресурсы для победы в обоих турнирах», — цитирует Канчельскиса «Советский спорт».

«Зенит» с 48 очками занимает второе место в РПЛ, в Кубке России «сине-бело-голубые» сыграют во втором этапе 1/2 финала Пути регионов против «Спартака».