«ПСЖ» не собирается продавать вингера Хвичу Кварацхелию, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 25-летний грузин рассматривается в парижском клубе как один из ключевых игроков, и руководство рассчитывает сохранить его в составе.

Ранее сообщалось, что летом 2026 года интерес к футболисту проявляет лондонский «Арсенал».

Кварацхелия выступает за «ПСЖ» с января 2025 года, а его контракт действует до конца июня 2029-го. Сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 млн евро.

В текущем сезоне Хвича принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.