Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети после товарищеского матча против Бразилии (2:1) выступил с критикой в адрес форварда трехцветных Усмана Дембеле.

«Усман — обладатель "Золотого мяча", победитель Лиги чемпионов, но складывается впечатление, что он всего лишь один из многих игроков», — сказал Пети в эфире RMC Sport.

Французы добились победы вдесятером, а Дембеле отметился результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне Дембеле провел 29 матчей на клубном уровне, забил 12 мячей и сделал 8 ассистов.