В пятницу, 27 марта, сборная Англии примет сборную Уругвая в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:25 Главным судьей матча будет Свен Яблонски из Германии.

Стартовые составы команд

Англия: Траффорд, Ливраменто, Магуайр, Томори, Спенс, Хендерсон, Мадуэке, Рашфорд, Фоден, Гарнер, Соланке.

Уругвай: Муслера, Варела, Араухо, Оливера, Пикерес, Вальверде, Угарте, Каноббио, де Арраскаета, Араухо, Агирре.

Англия

Англичане заняли первое место в отборочной группе K, набрав 24 очков за 8 встреч при разнице мячей 22:0. Островитяне играли в одном квинтете со сборными Албании, Сербии, Латвии и Андорры. В ноябрьских матчах англичане обыграли албанцев и сербов в отборочной группе с одинаковым счетом 2:0. В октябре команда также одержала победы над Латвией (5:0) в отборе и над Уэльсом (3:0).

Англичане под руководством Томаса Тухеля блестяще прошла отборочный раунд, забив 22 гола за 8 встреч и ни разу не пропустив. Команда имеет потрясающий подбор игроков, с которым может сравниться только сборная Франции. «Трем львам» вполне по силам летом пошуметь на мундиале и дойти до первого финала за 60 лет.

Уругвай

Уругвайцы заняли четвертое место в южноамериканской отборочной зоне, набрав 28 очков за 18 туров при разнице мячей 22:12. В ноябрьских матчах уругвайцы сыграли не лучшим образом — нулевая ничья с Мексикой и разгромное поражение от США (1:5). В октябре команда сыграла отлично — были повержены сборные Доминиканской республики (1:0) и Узбекистана (2:1).

Уругвайцы в последних матчах выглядят не лучшим образом, одержав всего две победы в последних пяти матчах, да и то над командами откровенно слабее себя. Команда Марсело Бьелсы находится на стадии перестройки и вряд ли стоит ожидать от латиноамериканцев какой-то сенсации со знаком «плюс».

История встреч

Преимущество в личных встречах за уругвайцами — 2 победы. Еще по разу были зафиксированы ничья и победа англичан.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.18