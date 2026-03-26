27 марта в товарищеском матче встретятся Англия и Уругвай. Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Англия — Уругвай с коэффициентом для ставки за 2.18.
Англия
Турнирное положение: Англичане заняли первое место в отборочной группе K, набрав 24 очков за 8 встреч при разнице мячей 22:0.
Островитяне играли в одном квинтете со сборными Албании, Сербии, Латвии и Андорры.
Последние матчи: в ноябрьских матчах англичане обыграли албанцев и сербов в отборочной группе с одинаковым счетом 2:0. В октябре команда также одержала победы над Латвией (5:0) в отборе и над Уэльсом (3:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Англичане под руководством Томаса Тухеля блестяще прошла отборочный раунд, забив 22 гола за 8 встреч и ни разу не пропустив.
Команда имеет потрясающий подбор игроков, с которым может сравниться только сборная Франции. «Трем львам» вполне по силам летом пошуметь на мундиале и дойти до первого финала за 60 лет.
Уругвай
Турнирное положение: Уругвайцы заняли четвертое место в южноамериканской отборочной зоне, набрав 28 очков за 18 туров при разнице мячей 22:12.
Последние матчи: в ноябрьских матчах уругвайцы сыграли не лучшим образом — нулевая ничья с Мексикой и разгромное поражение от США (1:5).
В октябре команда сыграла отлично — были повержены сборные Доминиканской республики (1:0) и Узбекистана (2:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уругвайцы в последних матчах выглядят не лучшим образом, одержав всего две победы в последних пяти матчах, да и то над командами откровенно слабее себя.
Команда Марсело Бьелсы находится на стадии перестройки и вряд ли стоит ожидать от латиноамериканцев какой-то сенсации со знаком «плюс».
Статистика для ставок
- Англия побеждала в шести последних матчах
- Уругвай победил только в одной встрече из пяти последних в гостях
- Преимущество в личных встречах за уругвайцами — 2 победы. Еще по разу были зафиксированы ничья и победа англичан
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «трех львов» ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.40, а победа Уругвая — в 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.99 и 1.76.
Прогноз: Матч несет товарищеский характер и вполне возможно увидеть голы в исполнении обеих команд
Ставка: Обе забьют — Да за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что Англия одержит уверенную победу в матче.
Ставка: Победа Англии с форой -1,5 за 2.34