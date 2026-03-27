В стыковом матче квалификации ЧМ-2026 сборная Дании переиграла команду Северной Македонии со счетом 4:0.
Все три мяча были забиты во втором тайме. Автором дубля стал Густав Исаксен, а еще по одному точному удару на счету Миккеля Дамсгора и Кристиана Нергора.
Результат матча
ДанияКопенгаген4:0Северная МакедонияСкопье
1:0 Миккель Дамсгор 49' 2:0 Густав Исаксен 58' 3:0 Густав Исаксен 59' 4:0 Кристиан Нергор 75'
Дания: Мадс Хермансен, Виктор Нельссон, Йоаким Мехле, Александр Хартманн Бах (Lucas Hogsberg 81'), Кристиан Нергор (Оливер Провстгор 86'), Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Густав Исаксен (Кристиан Эриксен 73'), Виктор Фрохольдт, Миккель Дамсгор (Николас Нартей 86'), Расмус Хёйлунн (Каспер Хёг 81')
Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Джоко Зайков, Андрей Стойчевский, Дарко Чурлинов (Люпче Дориев 64'), Энис Барди, Элиф Элмас, Яни Атанасов (Исник Алими 64'), Эльмин Растодер (Дэнни Мусовски 77'), Себастьян Еррера, Lirim Kjamili (Боян Миовски 64')
Жёлтые карточки: Элиф Элмас 72' (Северная Македония), Энис Барди 86' (Северная Македония)
Таким образом, Дания пробилась в финал плей-офф, где сыграет против победителя пары Чехия — Ирландия.