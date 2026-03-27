В стыковом матче квалификации ЧМ-2026 сборная Дании переиграла команду Северной Македонии со счетом 4:0.

сборная Дании globallookpress.com

Все три мяча были забиты во втором тайме. Автором дубля стал Густав Исаксен, а еще по одному точному удару на счету Миккеля Дамсгора и Кристиана Нергора.

Результат матча Дания Копенгаген 4:0 Северная Македония Скопье 1:0 Миккель Дамсгор 49' 2:0 Густав Исаксен 58' 3:0 Густав Исаксен 59' 4:0 Кристиан Нергор 75' Дания: Мадс Хермансен, Виктор Нельссон, Йоаким Мехле, Александр Хартманн Бах ( Lucas Hogsberg 81' ), Кристиан Нергор ( Оливер Провстгор 86' ), Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Густав Исаксен ( Кристиан Эриксен 73' ), Виктор Фрохольдт, Миккель Дамсгор ( Николас Нартей 86' ), Расмус Хёйлунн ( Каспер Хёг 81' ) Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Джоко Зайков, Андрей Стойчевский, Дарко Чурлинов ( Люпче Дориев 64' ), Энис Барди, Элиф Элмас, Яни Атанасов ( Исник Алими 64' ), Эльмин Растодер ( Дэнни Мусовски 77' ), Себастьян Еррера, Lirim Kjamili ( Боян Миовски 64' ) Жёлтые карточки: Элиф Элмас 72' (Северная Македония), Энис Барди 86' (Северная Македония)

Статистика матча 10 Удары в створ 0 5 Удары мимо 2 63 Владение мячом 37 11 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 9 Фолы 8

Таким образом, Дания пробилась в финал плей-офф, где сыграет против победителя пары Чехия — Ирландия.