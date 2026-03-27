Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа отметил, как изменилась игра команды после прихода нового главного тренера Паоло Ваноли.

«Мы плохо начали и сами на себя оказывали большое давление. Мне тоже было тяжело, ведь я впервые боролся за выживание. Молодые игроки пострадали больше, в таких ситуациях нужно быть психологически сильным. Я был не в лучшей форме, но не сдавался: только упорный труд мог помочь.

С Ваноли пришли новые игроки, которые придали нам энергии, но нужно особо отметить огромную работу тренера. Мы были в отчаянном положении, ситуация была безнадёжной, и Ваноли вернул нас к жизни. Он делает отличную работу», — приводит слова де Хеа La Gazzetta dello Sport.

«Фиорентина» идет на 16-й строчке в таблице чемпионата Италии-2025/26, набрав 29 очков.