В стыковом матче в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года Турция у себя дома переиграла Румынию со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит защитником «Брайтона» Ферди Кадиоглу с передачи Арда Гюлера на 53‑й минуте.
Теперь Турции предстоит встреча с победителем пары Словакия/Косово. Выигравший в ней получит возможность выступить летом на ЧМ‑2026.
Результат матча
ТурцияАнкара1:0РумынияБухарест
1:0 Ферди Кадиоглу 53'
Турция: Угурджан Чакыр, Мерт Мюльдюр, Самет Акайдын, Абдюлькерим Бардакджи, Ферди Кадиоглу, Исмаиль Юксек, Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Керем Актюркоглу, Кенан Йылдыз, Baris Alper Yilmaz (Оркун Кёкчю 78')
Румыния: Йонуц Раду, Никусор Банку, Андрей Буркэ, Раду Дрэгушин, Андрей Рациу, Влад Драгомир, Рэзван Марин (Флорин Тэнасе 66'), Валентин Михэйлэ (Stefan Baiaram 88'), Даниэль Бырлиджа (Давид Микулеску 88'), Деннис Ман, Янис Хаджи (Николае Станчу 71')
Жёлтая карточка: Влад Драгомир 18' (Румыния)