В стыковом матче в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года Турция у себя дома переиграла Румынию со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит защитником «Брайтона» Ферди Кадиоглу с передачи Арда Гюлера на 53‑й минуте.

Теперь Турции предстоит встреча с победителем пары Словакия/Косово. Выигравший в ней получит возможность выступить летом на ЧМ‑2026.

Результат матча

Турция Анкара 1:0 Румыния Бухарест

1:0 Ферди Кадиоглу 53'

Турция: Угурджан Чакыр, Мерт Мюльдюр, Самет Акайдын, Абдюлькерим Бардакджи, Ферди Кадиоглу, Исмаиль Юксек, Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Керем Актюркоглу, Кенан Йылдыз, Baris Alper Yilmaz ( Оркун Кёкчю 78' )

Румыния: Йонуц Раду, Никусор Банку, Андрей Буркэ, Раду Дрэгушин, Андрей Рациу, Влад Драгомир, Рэзван Марин ( Флорин Тэнасе 66' ), Валентин Михэйлэ ( Stefan Baiaram 88' ), Даниэль Бырлиджа ( Давид Микулеску 88' ), Деннис Ман, Янис Хаджи ( Николае Станчу 71' )

Жёлтая карточка: Влад Драгомир 18' (Румыния)