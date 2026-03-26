Хавбек «Манчестер Сити» Родри высказался по поводу возможного возвращения в Примеру.

«То, что я выступал за "Атлетико", не помешает мне рассматривать вариант игры в "Реале". Нельзя отказывать лучшим клубам мира. На "Сантьяго Бернабеу" всегда особенная атмосфера.

Я хотел бы вернуться в Ла Лигу — по-прежнему слежу за чемпионатом. Премьер-лига тоже мне нравится — она очень требовательна, но сейчас я доволен игрой там. У меня остался один год по контракту с "Манчестер Сити". Придет время, когда мы сядем и поговорим», — приводит слова Родри Metro.

В нынешнем сезоне Родри провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.

Текущий контракт с Родри истекает летом 2027 года.