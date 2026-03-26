Нападающий «Арсенала» и сборной Германии Кай Хаверц заявил, что насыщенный график «Арсенала» в тре х турнирах станет для него отличной возможностью вернуться в сборную и подготовиться к чемпионату мира, который состоится позже в этом году.

«Сейчас я чувствую себя полностью готовым к выступлениям. Мне нужно несколько матчей в стартовом составе, чтобы полностью восстановиться и выйти на пик формы. Я готов играть все 90 минут. Пропустив первые шесть месяцев сезона, я намерен отдать все силы ради клуба и с уверенностью поехать на чемпионат мира. Моя цель — добиться успеха на этом турнире и вести команду за собой», — отметил 26-летний футболист на пресс-конференции перед товарищеским матчем между сборными Германии и Швейцарии.

В текущем сезоне, который завершится в мае 2025 года, Хаверц забил три гола и отдал две результативные передачи в 14 матчах за «Арсенал». За сборную Германии он отметился 20 голами и 17 передачами в 55 матчах.