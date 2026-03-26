26 марта в США состоится товарищеский матч сборных Бразилии и Франции. Старт встречи в 23:00 мск.

Сборная Бразилии переживает не лучшие времена. Это ярко демонстрирует результат команды в отборе на чемпионат мира, где она заняла лишь 5-е место. После окончания квалификации Бразилия сыграла 4 товарищеских встречи. Она обыграла Южную Корею (5:0) и Сенегал (2:0), проиграла Японии (2:3) и сыграла вничью с Тунисом (1:1).

Франция без особого труда пробилась на мундиаль. В шести турах «триколоры» добились 5 побед и ничьи, забив 16 мячей при всего 4 пропущенных. Перед этой игрой у французов было две победы подряд. Они обыграли Украину (4:0) и Азербайджан (3:1).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.36.

Букмекеры считают фаворитом Францию — 2.36 против 2.95.

Искусственный интеллект уверен, что победу одержит сборная Бразилии со счетом 1:0.

