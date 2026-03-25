Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался о перспективах «Сочи» в борьбе за выживание в российской Премьер-лиге.

Игорь Осинькин — главный тренер «Сочи» globallookpress.com

«Для меня, к сожалению, очевидно, что "Сочи" вылетит из РПЛ. Когда приходил Осинькин, как и всегда, думаешь, что команда поменяется. На бумаге футболисты неплохие, но у всех свои проблемы — кто-то после травмы, кто-то без игровой практики.

Много молодых ребят, у которых вся футбольная жизнь впереди, но, к сожалению, они так и продолжают деградировать. Нужно смотреть на ситуацию изнутри, но надо признать, что Осинькину не удалось изменить ситуацию», — сказал Точилин Чемпионату.

«Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. Южане отстают от зоны стыковых матчей на 11 пунктов.