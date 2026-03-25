Защитник «Спартака» Руслан Литвинов отметил, что будет доволен только первым местом красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

Руслан Литвинов globallookpress.com

На данный момент спартаковцы набрали 38 очков в 22-х встречах и идут шестыми в таблице. 5 апреля команда примет «Локомотив».

«Для меня единственный результат, которым я буду доволен, — это первое место. Да, нужно побеждать в каждой игре. В этом плане позапрошлый тур был показательный, что вообще все команды могут потерять очки.

Самое главное — действовать от себя. Учитывая, что все команды выше нас набрали очки, победа над "Оренбургом" очень важна. Для меня самое главное подниматься в таблице как можно выше», — сказал Литвинов «Матч ТВ».