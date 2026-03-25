Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос о том, советуется ли с футболистами национальной команды о жизни в Европе.

«Советуюсь ли с футболистами сборной России, которые играют в Европе? Нет. Мне неудобно перед ними. Они могут устать (от вопросов). Они когда сами рассказывают, я слушаю и сравниваю.

Сейчас цели узнать что‑то нет. Сконцентрирован на игре за ЦСКА. Мне особо не важно. Если попаду туда, то все узнаю сам», — сказал Кисляк «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 22 матча в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.