Бывший игрок сборной России Владислав Игнатьев высказался по поводу шансов «Локомотива» на чемпионство в текущем сезоне.

«В плане задачи в РПЛ пока все выполняют, молодцы.  Шансы на чемпионство?  Если лидеры будут терять очки, то, конечно, есть шансы.

Главное — не проигрывать, набирать очки с такими командами, как "Акрон", не терять очки с аутсайдерами, тогда можно будет на что-то рассчитывать», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

После 22-х туров московский клуб находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 44 очка.  Лидирует в лиге «Краснодар» с 49 баллами.