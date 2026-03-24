Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох прокомментировал возможность проведения товарищеского матча со сборной России в 2026 году.

Сборная России по футболу globallookpress.com

«Конкретно этот вопрос нужно обсуждать с генеральным секретарем КФФ и главным тренером сборной Казахстана. Наш главный тренер выбирает соперников на товарищеские матчи для сборной. Конечно, определенные консультации с российской стороной на этот счет есть. Мы ведем общение по разным вопросам», — сказал Шох Sport24.

На мартовских сборах сборная России запланировала товарищеские матчи с командами Мали и Никарагуа.