Футбольный комментатор Константин Генич высказался о конфликте между наставником ЦСКА Фабио Челестини и защитником команды Мойзесом.

Константин Генич

«Вот я тоже слышал… Люди, которые были там в Краснодаре, стояли и потом… Знаешь, как бывает — друг другу передают.  Что зашёл Челестини и начал выговаривать Мойзесу за эту красную карточку.  Которую он получил.  Челестини, конечно, ему предъявил.  Рейсу не знаю, но Мойзесу как одному из лидеров, одному из столпов предъявил.  И по делу.  На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: "Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил.  И потом уже предъявляй претензии".  Но это опять-таки… Как и что донеслось», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

Напомним, что ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.  Мойзес пропустил последнюю игру команды.