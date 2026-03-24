Футбольный комментатор Константин Генич высказался о конфликте между наставником ЦСКА Фабио Челестини и защитником команды Мойзесом.

«Вот я тоже слышал… Люди, которые были там в Краснодаре, стояли и потом… Знаешь, как бывает — друг другу передают. Что зашёл Челестини и начал выговаривать Мойзесу за эту красную карточку. Которую он получил. Челестини, конечно, ему предъявил. Рейсу не знаю, но Мойзесу как одному из лидеров, одному из столпов предъявил. И по делу. На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: "Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии". Но это опять-таки… Как и что донеслось», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, что ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент. Мойзес пропустил последнюю игру команды.