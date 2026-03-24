Полузащитник «Челси», Энцо Фернандес, рассматривает возможность перехода в «Реал» этим летом, как сообщает журналист Бен Джейкобс. Для аргентинца такой шаг стал бы «мечтой», однако «Мадрид» пока не делал никаких официальных предложений.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Кроме того, 25-летним футболистом интересуется «Аль-Иттихад», но на данном этапе своей карьеры Фернандес не рассматривает вариант перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

«Челси» не желает расставаться с Фернандесом, но сам игрок активно изучает другие предложения, не настаивая на немедленном уходе. Хавбек был расстроен увольнением Энцо Марески с должности тренера «Челси».