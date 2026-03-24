Центральный защитник «Зенита» Ваня Дркушич в первую очередь думает об игре и результатах своей команды и только потом следит за конкурентами в борьбе за золотые медали.

Ваня Дркушич globallookpress.com

«Конечно, смотрим в таблицу. Но мы полностью сконцентрированы на нашей игре. Так плотно будет до конца сезона. У "Краснодара" тоже хорошая и качественная команда. Идём от матча к матчу», — сказал Дркушич «Чемпионату».

Сейчас «Зенит» располагается на второй строчке в таблице чемпионата России с 48 очками и на очко отстает от лидирующего «Краснодара».

Следующий матч команда проведет 4 апреля дома против «Крыльев Советов».