Экс-футболист «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением об игре «Балтики» в нынешнем сезоне.

«Балтика хорошо играет в обороне. Но мне не нравится стиль игры Талалаева. Думаю, что первые два места разделят "Зенит" и "Краснодар".

Третье — ЦСКА, "Спартак", "Локомотив" и "Балтика". Вот четыре могут бороться за третье место. Но, думаю, "Балтика" тоже займёт четвёртое место, не выше», — сказал Желудков Чемпионату.

После 22-х туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 4-е место в таблице с 42 очками в активе. В следующем поединке калининградцы сыграют против махачкалинского «Динамо» 5-го апреля.