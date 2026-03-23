Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о конфликте с наставником ЦСКА Фабио Челестини в концовке очной встречи 21-го тура РПЛ (1:0).

«Общался ли я с Челестини после случившегося? Нет. Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость. Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно (на "Ростех-Арене") после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался.

Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями. Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один», — сказал Талалаев СЭ.

После 22-х туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 4-е место в таблице с 42 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против махачкалинского «Динамо» 5-го апреля.