Главный тренер «Фейеноорда» Робин Ван Перси рассказал, что постепенно игровая форма именитого новичка Рахима Стерлинга улучшается, но ему ещё есть куда расти до возвращения былых кондиций.

«Я понимаю и принимаю, через что он проходит, но в то же время мы как клуб обязаны давать результат. Мы должны занять второе место — всё просто. Я вижу, что он прогрессирует в наборе физической формы и в том, что он даёт команде. Но я хочу видеть больше влияния — и без мяча, и с мячом», — цитирует слова тренера The Guardian.

31‑летний англичанин в середине февраля стал игроком «Фейеноорда». Пока он сыграл 5 матчей, выходя на замену, и отдал одну голевую передачу. Его контракт с голландским клубом действует до конца сезона. Стерлинг известен по игре за «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». В его активе 82 матча и 10 голов в составе сборной Англии.