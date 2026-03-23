«Родина» разгромила «Чайку» (5:2) в матче 25-го тура российской Первой лиги.

В составе московской команды голы записали на свой счет Андрей Егорычев на 17-й минуте, Иван Тимошенко на 24-й минуте, Магомедхабиб Абдусаламов на 31-й, Артём Максименко на 45+1-й минуте и Керфала Сиссоко на 82-й минуте.

У «Чайки» отличились Артём Соколов на 7-й минуте и Станислав Библик на 89-й минуте.

После этого матча «Родина» занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 46-ю очками в активе. «Чайка» — на 17-й позиции с 16-ю баллами.