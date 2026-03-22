23 марта в рамках 25-го тура российской Первой лиги сыграют «Родина» и «Чайка». Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Родина — Чайка с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Родина»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за топ-2 в чемпионате. После 24-х туров «Родина» занимает 3-е место с 43 баллами, отставая от «Урала» на 2 пункта.

Команды также замыкает 5-ку лидеров в лиге по результатам домашних встреч. «Родина» смогла набрать 23 очка на своем поле из 36-и возможных. За 12 встреч дома команда забила 17 голов при 7-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги «Родина» сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча во втором тайме. До этого команда обыграла «Торпедо» со счетом 2:0.

После возобновления сезона «Родина» провела 3 матча, ни разу не проиграла, дважды победила и однажды сыграла вничью. За этот отрезок команда также одолела «Шинник» (2:1).

Состояние команды: «Родина» имеет реальную возможность пробиться в РПЛ по итогам нынешнего сезона. Команда продолжает борьбу за 2-ю строчку с «Уралом».

Нападающий «Родины» Артем Максименко занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров Первой лиги. За 24 встречи форвард сумел забить 10 голов, именно он может стать ключевым игроком в предстоящем матче против «Чайки».

«Чайка»

Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 17-е место в таблице Первой лиги с 16-ю очками в активе. «Чайка» отстает от спасительной 15-й позиции на 11 пунктов.

Команда является одним из главным претендентов на вылет по итогам сезона. Интересно, что «Чайка» лучше выступает именно в гостях, нежели дома. За 12 встреч на чужом поле команда набрала 10 очков.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью со «Спартаком» из Костромы со счетом 1:1, упустив минимальное преимущество на 56-й минуте.

Всего после возобновления сезона «Чайка» провела 3 встречи, в которых по одному разу выиграла, сыграла вничью и проиграла. За этот период команда уступила «СКА-Хабаровску» (1:3) и обыграла «Сокол» (1:1).

Состояние команды: Кажется, что «Чайка» уже не спасется в нынешнем сезоне, команда очень редко набирают очки на протяжении сезона, а отставание от 15-й строчки уже довольно много баллов...

В последних 4-х очных встречах «Чайка» только 1 раз проиграла «Родине», однажды победила и дважды команды сыграли вничью. Получится ли на сей раз у гостей набрать важнейшие очки? В гостях будет очень тяжело противостоять «Родине»...

Статистика для ставок

«Родина» не проигрывает в Первой лиге на протяжении 13-и последних матчей

«Чайка» в последних 2-х матчах ни разу не проиграл

В последних 4-х очных встречах «Чайка» проиграла «Родине» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Родине» с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.70, а победа «Чайки» — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.02.

Прогноз: Можно предположить, что у «Чайки» не получится поразить ворота соперника.

Прогноз: «Родина» реализует свои моменты при родных трибунах.

