В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал» на своем поле выиграл у «Атлетико» со счетом 3:2.

Открыли счет в игре «матрасники» усилиями Адемолы Лукмана на 33-й минуте. Сравнять результат «сливочные» смогли на 52-й минуте благодаря голу Винисиуса с пенальти, а спустя 3 минуты точный удар Федерико Вальверде вывел «королевский клуб» вперед. «Атлетико» снова сделал счет равным на 66-й минуте, когда голом отметился Науэль Молина.

Все решилось на 72-й минуте, когда тот же Винисиус принес «Реалу» победу.

Подопечные Альваро Арбелоа доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Вальверде на 77-й минуте.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид 0:1 Адемола Лукман 33' 1:1 Винисиус Жуниор 52' пен. 2:1 Федерико Вальверде 55' 2:2 Науэль Молина 66' 3:2 Винисиус Жуниор 72' Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль ( Трент Александер-Арнольд 64' ), Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Тиаго Питарч Пинар ( Килиан Мбаппе 63' ), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер ( Джуд Беллингхэм 74' ), Браим Диас ( Эдуардо Камавинга 74' ), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Робен Ле Норман ( Хосе Хименес 46' ), Давид Ганцко, Джонни Кардозо ( Николас Гонсалес 57' ), Коке, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн ( Науэль Молина 57' ), Адемола Лукман ( Александр Сёрлот 57' ), Джулиано Симеоне ( Алекс Баэна 71' ) Жёлтые карточки: Тиаго Питарч Пинар 63' — Джонни Кардозо 27', Маттео Руджери 36', Давид Ганцко 61', Маркос Льоренте 68' Красная карточка: Федерико Вальверде 77' (Реал Мадрид)

Статистика матча 10 Удары в створ 5 5 Удары мимо 3 56 Владение мячом 44 4 Угловые удары 0 2 Офсайды 0 2 Фолы 15

«Реал» с 69 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает от первой «Барселоны» на 4 балла, «Атлетико» (57) — четвертый.