В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал» на своем поле выиграл у «Атлетико» со счетом 3:2.
Открыли счет в игре «матрасники» усилиями Адемолы Лукмана на 33-й минуте. Сравнять результат «сливочные» смогли на 52-й минуте благодаря голу Винисиуса с пенальти, а спустя 3 минуты точный удар Федерико Вальверде вывел «королевский клуб» вперед. «Атлетико» снова сделал счет равным на 66-й минуте, когда голом отметился Науэль Молина.
Все решилось на 72-й минуте, когда тот же Винисиус принес «Реалу» победу.
Подопечные Альваро Арбелоа доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Вальверде на 77-й минуте.
Результат матча
Реал МадридМадрид3:2АтлетикоМадрид
0:1 Адемола Лукман 33' 1:1 Винисиус Жуниор 52' пен. 2:1 Федерико Вальверде 55' 2:2 Науэль Молина 66' 3:2 Винисиус Жуниор 72'
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль (Трент Александер-Арнольд 64'), Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Тиаго Питарч Пинар (Килиан Мбаппе 63'), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Джуд Беллингхэм 74'), Браим Диас (Эдуардо Камавинга 74'), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор
Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Робен Ле Норман (Хосе Хименес 46'), Давид Ганцко, Джонни Кардозо (Николас Гонсалес 57'), Коке, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн (Науэль Молина 57'), Адемола Лукман (Александр Сёрлот 57'), Джулиано Симеоне (Алекс Баэна 71')
Жёлтые карточки: Тиаго Питарч Пинар 63' — Джонни Кардозо 27', Маттео Руджери 36', Давид Ганцко 61', Маркос Льоренте 68'
Красная карточка: Федерико Вальверде 77' (Реал Мадрид)
«Реал» с 69 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает от первой «Барселоны» на 4 балла, «Атлетико» (57) — четвертый.