Форвард «Сантоса» Неймар с большой долей вероятности может быть не включён в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, сообщает CNN Brazil.

Внутри федерации не уверены, что именитый футболист сможет быстро вернуть себе лучшую форму после длительного простоя из‑за травмы. Также сказывается напряжённость в отношениях между игроком и руководством организации, а также тренерского штаба во главе с Карло Анчелотти.

Напомним, что на мартовский сбор «Селесао» Неймар не был включён в заявку. Сборная Бразилии сыграет со сборными Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).