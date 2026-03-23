В полуфинале плей-офф европейского отбора ЧМ-2026 сборная Италии 26 марта сыграет против Северной Ирландии.

Главный тренер итальянской команды Дженнаро Гаттузо уже определился с заменой: вместо Кьезы вызван нападающий «Болоньи» Николо Камбьяги .

По информации La Gazzetta dello Sport , 28-летний футболист был выведен из состава национальной команды после медицинского обследования — врачи признали, что он не готов к играм. По согласованию с клубом Кьеза покинул расположение сборной Италии и вернётся в Англию.

Форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза не поможет сборной Италии в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

