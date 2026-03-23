Форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов не перестаёт мечтать о вызове в сборную России.

«Я бы очень хотел сыграть за сборную. Я вызывался на отборочные матчи к чемпионату мира, провёл в заявке один матч. Очень хотелось бы дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре.

Чтобы попасть в сборную, нужно работать, показывать свой класс в игре и забивать, ведь это главная цель нападающего. Конечно, я и морально, и физически готов к сборной. Я уже давно готов. И пять лет назад, когда играл в "Уфе", был готов к сборной», — сказал Агаларов Sport24.

25‑летний Агаларов в этом сезоне провёл в РПЛ 21 матч и забил в них 4 мяча. В марте российская сборная проведёт игры: с Никарагуа — 27 марта в Краснодаре и против Мали — 31 марта в Санкт‑Петербурге.

Форвард «Динамо» (Махачкала) снова не получил вызов на этот сбор.