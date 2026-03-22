В 25‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу «Урал» неожиданно потерпел поражение дома от красноярского «Енисея» — 2:4.
Первый тайм завершился вничью со счётом 1:1. Хозяева вышли вперёд на 16‑й минуте после гола Сильвие Бегича, гости ответили точным ударом Егора Иванова на 44‑й минуте.
На 55‑й минуте «Урал» снова вышел вперёд, отличился Евгений Харин. На 82‑й минуте капитан «Енисея» Иванов сравнял счёт, оформив дубль.
Победу гостям принёс 20‑летний нападающий Астемир Хашкулов через две минуты. Точку в матче поставил на 90+5-й минуте поставил Александр Надольский.
В 26‑м туре Первой лиги «Енисей» примет «Уфу», а команда Алексея Березуцкого отправится в гости к «Родине».