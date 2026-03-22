Алексей Сафонов, агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что к футболисту есть интерес из чемпионата Германии. Однако конкретных предложений пока не было.

«Не только Германия была бы интересна. Костя набирает форму, только пришел в себя. На уровне разговоров интерес из Бундеслиги есть. Официально в "Динамо" с предложением никто не обращался.

Клубы, как правило, делают шорт‑листы из пяти‑десяти человек, и Костя в них есть, но пока без конкретики. Главное, чтобы Костя дальше продолжал хорошо играть и обходился без травм», — сказал Сафонов «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний Тюкавин отыграл 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть ассистов.