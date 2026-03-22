Вингер «Хоффенхайма» Базумана Туре привлёк внимание своей яркой игрой трёх европейских топ‑клубов.

Базумана Туре globallookpress.com

По данным Экрема Конура, сейчас интерес к 20‑летнему ивуарийцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Арсенал».

«Деревенские» уже сообщили, что будут рассматривать предложения по Туре от суммы €50–55 млн и готовы за него выручить €70–80 млн. Напомним, что зимой к вингеру проявляли интерес все те клубы, но получили категорический отказ.

Всего в текущем сезоне Туре сыграл 25 матчей за «Хоффенхайм», забил в них 2 гола и сделал 10 результативных передач. В составе немецкого клуба он выступает с января 2025 года, а его контракт действует до 2029 года.