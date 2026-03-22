Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о десяти поражениях команды в текущем сезоне АПЛ.

«Это говорит о нескольких вещах. Прежде всего — о том, какие великие команды были у "Ливерпуля" за последние 10 лет. И, кстати, о великом тренере тоже.

Я могу выйти и назвать вам все причины, почему мы проиграли 10 раз в этом сезоне. Одну из них мы уже упомянули — пропущенные мячи в концовках. И, думаю, сегодняшний матч в целом отражает наши проблемы с травмами в этом сезоне. Когда у тебя нет трех ключевых бомбардиров, это не помогает ни одной команде. И снова ситуация с правым защитником… Но, ладно, не моя задача искать оправдания — моя задача находить решения», — цитирует Слота пресс-служба клуба.

В настоящий момент «Ливерпуль» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.