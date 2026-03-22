В 25-м туре Лиги PARI «СКА-Хабаровск» дома встречался с тульским «Арсеналом». Хозяева поля потерпели поражение со счетом 1:3.

«СКА-Хабаровск» активнее начал встречу и открыл счёт в середине первого тайма — отличился Тельядо Алкальде. Однако гости быстро восстановили равновесие благодаря голу Милоша Брновича, а затем до перерыва вышли вперёд — мяч забил Даниил Пенчиков.

Во втором тайме точку в этом противостоянии на 65-й минуте поставил Илья Азявин.

Туляки набрали 32 очка и поднялись на девятую строчку в таблице. «СКА-Хабаровск» (33) занимает восьмое место.