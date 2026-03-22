Комментатор Роман Нагучев оценил игру «Краснодара». Ранее «быки» в матче 22-го тура РПЛ дома разгромили «Пари НН» со счетом 5:0. Четыре гола забил форвард Джон Кордоба.

«Я вот думаю, что "Краснодар" несётся к своему новому чемпионству, играя буквально в 13-14 человек. Стартовый состав можно угадать уже три года подряд: нет Петрова — есть Джованни, нет Черникова или Сперцяна — есть Кривцов. Остальные вросли в старт и не собираются отдавать свои места. А вы говорите, скамейка нужна. По сути, у чемпионской команды там всего три человека сидят», — написал Нагучев в телеграм-канале.

«Краснодар» является действующим чемпионом России. Сейчас «быки» лидируют в таблице РПЛ-2025/26.