Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Акрона» (5:1).

«Забили, были моменты. Продолжали хорошо играть. Надеюсь, я буду видеть такую команду на протяжении оставшихся девяти туров. Понятно, что все хотят выигрывать, но надо подходить с холодной головой, даже если переполняют эмоции.

Надо играть в футбол с холодной игрой. С этого матча запомнится комбинационный футбол, потому что много чего получалось», — передает слова Карпукаса Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Спартака» 5-го апреля.