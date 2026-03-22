Нападающий московского «Динамо» Артур Гомес прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Что не получилось? Мы поняли, насколько "Зенит" качественная команда. Нам нужно было играть агрессивнее. "Зенит" играл довольно спокойно. Но у нас есть время, нам нужно побеждать.

Как оценю игру Маринкина в центре? Все игроки важны. Рубенс играет агрессивно, но Маринкин провел хороший матч. Прервали свою серию побед? Безусловно, это обидно. Нам нужно продолжать работать и побеждать», — передает слова Гомеса «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Оренбурга» 4-го апреля.