Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Акрона» (5:1).

«Тяжелые и непростые полторы недели были, в этот тайм всё вылилось. Мы не можем сказать, что по качеству игры матчи были плохими, но по результату — да. Вылет из Кубка получился непростым, хотели пройти дальше. В прошедшем матче мы увидели дерзкий, дисциплинированный, динамичный "Локомотив", какой все привыкли видеть. Ребята спокойно действовали на мячи, молниеносно выдвигались в контратаки, проявили дисциплину в обороне. Пропустили гол и тут же вернули игру в свои руки», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. «Акрон» — на 10-й позиции с 22 баллами.