Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Акрона» (5:1).

Михаил Галактионов

«Тяжелые и непростые полторы недели были, в этот тайм всё вылилось.  Мы не можем сказать, что по качеству игры матчи были плохими, но по результату — да.  Вылет из Кубка получился непростым, хотели пройти дальше.  В прошедшем матче мы увидели дерзкий, дисциплинированный, динамичный "Локомотив", какой все привыкли видеть.  Ребята спокойно действовали на мячи, молниеносно выдвигались в контратаки, проявили дисциплину в обороне.  Пропустили гол и тут же вернули игру в свои руки», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе.  «Акрон» — на 10-й позиции с 22 баллами.