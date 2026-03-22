«Атланта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в пятом туре американской MLS дома сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед» — 0:0.

Хозяева владели преимуществом, нанесли больше ударов по воротам, но забить ни разу так и не смогли.

Алексей Миранчук появился в стартовом составе и был заменён на 88‑й минуте.

Результат матча

Атланта Юнайтед США. MLS 0:0 Ди Си Юнайтед Вашингтон

Атланта Юнайтед: Лукас Адриан Ойос, Стиан Грегерсен, Энеа Михай, Элиас Баэс ( Фафа Пико 88' ), Тристан Муюмба, Матиас Галарса ( Саба Лобжанидзе 74' ), Алексей Миранчук ( Педро Амадор 88' ), Мигель Альмирон, Эммануэль Латте Лат, Tomas Jacob, Cooper Sanchez ( Стивен Альсате 65' )

Ди Си Юнайтед: Шон Джонсон, Матти Пельтола, Кай Роулес, Лукас Бартлетт, Сильван Хефти, Габриэл Пирани ( Хосэй Кидзима 78' ), Брандон Сервания ( Шон Нилис 89' ), Джексон Хопкинс ( Gavin Turner 78' ), Tai Baribo, Peglow ( Кейден Кларк 67' ), Keisuke Kurokawa

Жёлтые карточки: Тристан Муюмба 60' — Лукас Бартлетт 68'