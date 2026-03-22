«Атланта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в пятом туре американской MLS дома сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед» — 0:0.
Хозяева владели преимуществом, нанесли больше ударов по воротам, но забить ни разу так и не смогли.
Алексей Миранчук появился в стартовом составе и был заменён на 88‑й минуте.
Результат матча
Атланта ЮнайтедСША. MLS0:0Ди Си ЮнайтедВашингтон
Атланта Юнайтед: Лукас Адриан Ойос, Стиан Грегерсен, Энеа Михай, Элиас Баэс (Фафа Пико 88'), Тристан Муюмба, Матиас Галарса (Саба Лобжанидзе 74'), Алексей Миранчук (Педро Амадор 88'), Мигель Альмирон, Эммануэль Латте Лат, Tomas Jacob, Cooper Sanchez (Стивен Альсате 65')
Ди Си Юнайтед: Шон Джонсон, Матти Пельтола, Кай Роулес, Лукас Бартлетт, Сильван Хефти, Габриэл Пирани (Хосэй Кидзима 78'), Брандон Сервания (Шон Нилис 89'), Джексон Хопкинс (Gavin Turner 78'), Tai Baribo, Peglow (Кейден Кларк 67'), Keisuke Kurokawa
Жёлтые карточки: Тристан Муюмба 60' — Лукас Бартлетт 68'
После пяти матчей «Атланта» располагается на 9‑й строчке Восточной конференции. «Ди Си Юнайтед» (7 очков) идёт шестым.