В 31-м туре английской Премьер-лиги состоялся матч между «Астон Виллой» и «Вест Хэм Юнайтед», завершившийся со счетом 2:0 в пользу «Астон Виллы».
На 15-й минуте Джон Макгинн открыл счет, а Олли Уоткинс удвоил преимущество своей команды на 68-й минуте.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем2:0Вест ХэмЛондон
1:0 Джон МакГинн 15' 2:0 Олли Уоткинс 68'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Мэтти Кэш, Росс Баркли (Юри Тилеманс 67'), Амаду Онана, Джон МакГинн (Дуглас Луис 67'), Морган Роджерс (Эмилиано Буэндия 77'), Джейдон Санчо (Леон Бэйли 67'), Олли Уоткинс (Тэмми Абрахам 87')
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Пабло, Аксель Дисаси, Константинос Мавропанос, Аарон Ван-Биссака (Mohamadou Kante 83'), Валентин Кастеллано (Каллум Уилсон 46'), Матеуш Фернандеш, Фредди Поттс (Адама Траоре 46'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek (Сунгуту Магасса 83'), Malick Diouf
Жёлтая карточка: Аарон Ван-Биссака 45' (Вест Хэм)
«Астон Вилла», набрав 54 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице, в то время как «Вест Хэм Юнайтед», имея 29 очков, находится на 18-й позиции.
В следующем туре «Астон Вилла» 12 апреля сыграет на выезде против «Ноттингем Форест», а «Вест Хэм Юнайтед» 10 апреля примет «Вулверхэмптон».