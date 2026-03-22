В 31-м туре английской Премьер-лиги состоялся матч между «Астон Виллой» и «Вест Хэм Юнайтед», завершившийся со счетом 2:0 в пользу «Астон Виллы».

На 15-й минуте Джон Макгинн открыл счет, а Олли Уоткинс удвоил преимущество своей команды на 68-й минуте.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 2:0 Вест Хэм Лондон 1:0 Джон МакГинн 15' 2:0 Олли Уоткинс 68' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Мэтти Кэш, Росс Баркли ( Юри Тилеманс 67' ), Амаду Онана, Джон МакГинн ( Дуглас Луис 67' ), Морган Роджерс ( Эмилиано Буэндия 77' ), Джейдон Санчо ( Леон Бэйли 67' ), Олли Уоткинс ( Тэмми Абрахам 87' ) Вест Хэм: Мадс Хермансен, Пабло, Аксель Дисаси, Константинос Мавропанос, Аарон Ван-Биссака ( Mohamadou Kante 83' ), Валентин Кастеллано ( Каллум Уилсон 46' ), Матеуш Фернандеш, Фредди Поттс ( Адама Траоре 46' ), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek ( Сунгуту Магасса 83' ), Malick Diouf Жёлтая карточка: Аарон Ван-Биссака 45' (Вест Хэм)

Статистика матча 7 Удары в створ 1 9 Удары мимо 3 59 Владение мячом 41 6 Угловые удары 6 0 Офсайды 4 3 Фолы 7

«Астон Вилла», набрав 54 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице, в то время как «Вест Хэм Юнайтед», имея 29 очков, находится на 18-й позиции.

В следующем туре «Астон Вилла» 12 апреля сыграет на выезде против «Ноттингем Форест», а «Вест Хэм Юнайтед» 10 апреля примет «Вулверхэмптон».