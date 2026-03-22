Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Килиана Мбаппе перед матчем 29-го тура Примеры против «Атлетико».

«Я уже говорил вам, что в день его возвращения он будет 100% в форме. Те минуты, что он провёл в игре в Манчестере, те два-три забега, которые он совершил… ну, я думаю, в каждом его действии он показывал, что находится в отличной форме. И прежде всего его самочувствие; вот что в конечном итоге важно. Как он себя чувствовал и как он себя чувствует на тренировках.

Максимальная уверенность, максимальные гарантии и максимальное ожидание от полноценного возвращения такого игрока, способного изменить ход игры», — приводит слова Арбелоа AS.

Напомним, что «Реал» встретится с «Атлетико» сегодня, 22-го марта в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «сливочных» 23 матча в рамках Примеры, забил 23 гола и сделал 4 голевые передачи.