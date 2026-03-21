Вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Достаточно сложная игра. "Ростов" — хороший соперник, который играет в неприятный футбол. Очень много длинных передач, очень много забросов, очень много подач. Для обороны и вратаря это стрессовые матчи, в которых приходится много бороться.

Травма Богосаваца? Это ужасно. Я был рядом и всё видел. Хочу пожелать ему здоровья. Мы все вместе с ним. Надеюсь, он как можно скорее вернется в команду.

Это футбол. Случаются серьезные травмы. Футболисты не должны переключать внимание. Должны бороться и не сдаваться.

Атмосфера в команде? Мы хорошо подготовились. Много что нового для себя узнали, начали играть в более привлекательный футбол, скажем так. Все понимают философию главного тренера. И в целом в команде гармония, отличные отношения. Отсюда исходит результат, все бьются друг за друга», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

«Ахмат» с 30 очками занимает 7-е место в РПЛ.